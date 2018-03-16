На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжает действовать ограничение движения



Фото: Dorinfo.ru



В Ростовской области продолжает действовать ограничение движения пассажирского транспорта, введённое вечером 18 марта.



Для проезда по-прежнему закрыт участок дороги с 777-го по 1026-й километр. Наиболее сложная обстановка сложилась в Каменском и Тарасовском районах. Движение здесь затруднено. В районе Лиховского моста (Каменский район) автомобилисты простаивают в пробках.



Как сообщают в ГУ МЧС Ростовской области, на проблемных участках автодорог развернуто восемь мобильных пунктов обогрева в Миллеровском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.



Добавим, что, по данным Ростовского Гидрометцентра, 20 марта в большинстве районов Ростовской области - небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами - гололёд и туман. На дорогах - гололедица.



Температура воздуха днём по северной половине - от -4 до +1 градуса, на юге региона - от +1 до +6 градусов, местами -

до +12. Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с.