На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовался огромный дорожный затор



На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовался огромный дорожный затор. Вечером 7 января автомобилисты простаивают в 10-километровой пробке во время метели и снегопада.



Дорожный затор появился на автодороге в районе поселка Новоперсиановка - между Шахтами и Новочеркасском. На соответствующем участке трассы водители двигаются со средней скоростью не выше трех километров в час.



По словам автомобилистов, попавших в пробку, ситуацию на автодороге усугубляет ДТП. Из-за аварии на некоторых участках движение оказалось буквально парализовано. Многие водители большегрузов были вынуждены заглушить двигатели своих фур и стоять.



Отметим, по информации сервиса «Яндекс. Пробки», на автодороге М-4 «Дон» в районе Новоперсиановки случились две аварии. Однако официальных сведений о соответствующих дорожно-транспортных происшествиях пока нет.