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На трассе М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза образовался затор

На трассе М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза образовался затор
На 1 007-м километре трассы М-4 «Дон» автомобили встали в пробку. Затор образовался вечером 31 октября.

Движение транспорта затруднено из-за опрокинувшегося бензовоза. Большегруз перекрыл проезд, из-за чего в районе ДТП начала образовываться пробка.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, объезд организован по одной из встречных полос. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения не превышает семи километров в час.

Напомним, что днем на трассе в Октябрьском районе перевернулся бензовоз «Мерседес Аксор». Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернул машину.

Сейчас на месте аварии работают семь сотрудников МЧС и три единицы техники. Они ликвидируют последствия ДТП, в том числе откачивая топливо из опрокинутой машины.

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