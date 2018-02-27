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На трассах в Ростовской области из-за мартовской метели снова ограничили движение

На трассах в Ростовской области из-за мартовской метели снова ограничили движение

В Ростовской области на трассах из-за метели вновь ограничили движение. Пассажирский транспорт временно не сможет проехать с 1 026-го по 931-й километр автомагистрали М-4 «Дон» и с 90-го по 170-й километр дороги Элиста — Зимовники.
- Ограничение введено 1 марта с 11.00, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. - Участки перекрыты в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Ростовской области.

Водителям советуют по возможности не отправляться в путь во время непогоды на личных авто. Всех, кому все же пришлось сесть за руль, просят быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам следует выбрать безопасную скорость и дистанцию движения.

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