На трассах Ростовской области введено ограничение движения транспорта
В Ростовской области 3 марта из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения пассажирского транспорта.
Так, с 18:20 проезд закрыт на участке трассы М-4 «Дон» с 993-го по 1 026-й километр. С 18:55 введено ограничение на автодороге Ростов – Волгодонск с 30-го по 74-й километр.
На дорогах региона - метель, снег и мокрый снег, гололедица. ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость, соблюдать интервалы движения.