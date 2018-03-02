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На трассах Ростовской области введено ограничение движения транспорта

На трассах Ростовской области введено ограничение движения транспорта

В Ростовской области 3 марта из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения пассажирского транспорта.

Так, с 18:20 проезд закрыт на участке трассы М-4 «Дон» с 993-го по 1 026-й километр. С 18:55 введено ограничение на автодороге Ростов – Волгодонск с 30-го по 74-й километр.

На дорогах региона - метель, снег и мокрый снег, гололедица. ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость, соблюдать интервалы движения.

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