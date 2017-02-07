На трассах Ростовской области введено ограничение движение транспорта





На трассах в Ростовской области введено ограничение движения транспорта.



7 февраля из-за неблагоприятных погодных условий движение пассажирского транспорта ограничено на трассах Котельниково - Песчанокопская на участке с 93 по 190 км, Устьман - Веселый - Сальск на участке с 80 по 142 км, Егорлык - Сальск на участке с 36 по 69 км, Сальск - Яшалта на участке с 0 по 50 км, Сальск - Городовиковск на участке с 0 по 42 км.

- Сотрудники ГИБДД патрулируют данные участки автодорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



По информации Ростовского Гидрометцентра 8 февраля в Ростовской области ночью и утром местами небольшой и умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20, при прояснениях до -25, в крайних северных районах до -29, днем -13…-18, по югу до -10.