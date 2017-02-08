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На трассах Ростовской области снято ограничение движения

На трассах Ростовской области снято ограничение движения

В Ростовской области снято ограничение движения транспорта на четырех автодорогах.

Ограничение снято в связи с улучшением погодных условий.

Теперь пассажирский транспорт снова сможет беспрепятственно проехать на автодорогах «Котельниково – Песчанокопская» на участке с 93 по 190 км, «Егорлык – Сальск» на участке с 36 по 69 км, «Сальск – Яшалта» на участке с 0 по 50 км, «Сальск – Городовиковск» на участке с 0 по 42 км, «Устьман - Веселый - Сальск».
- Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать данные участки автодорог,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Это делается с целью обеспечить безопасность дорожного движения и своевременно оказать помощь водителям.

Напомним, что ограничение на нескольких донских автодорогах было введено 7 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.

Фото: today.kz

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