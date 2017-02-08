На трассах Ростовской области снято ограничение движения





В Ростовской области снято ограничение движения транспорта на четырех автодорогах.



Ограничение снято в связи с улучшением погодных условий.



Теперь пассажирский транспорт снова сможет беспрепятственно проехать на автодорогах «Котельниково – Песчанокопская» на участке с 93 по 190 км, «Егорлык – Сальск» на участке с 36 по 69 км, «Сальск – Яшалта» на участке с 0 по 50 км, «Сальск – Городовиковск» на участке с 0 по 42 км, «Устьман - Веселый - Сальск».

- Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать данные участки автодорог,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Это делается с целью обеспечить безопасность дорожного движения и своевременно оказать помощь водителям.



Напомним, что ограничение на нескольких донских автодорогах было введено 7 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.



Фото: today.kz