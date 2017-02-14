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На трассах Ростовской области снято ограничение движения пассажирского транспорта

На трассах Ростовской области снято ограничение движения пассажирского транспорта

На трассах Ростовской области снято ограничение движения пассажирского транспорта.

В связи с улучшением погодных условий ограничение снято на трассах Ростов-Ставрополь, Ростов-Семикаракорск-Воронеж, Ростов-Азов-Староминская, М-19, М-21, М-23 и на участке с 777 по 1119 километр автодороги М-4 «Дон».
- Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать данные участки автодорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

Напомним, ограничение движение пассажирских междугородних автобусов было введено ночью 15 февраля из-за метели, обрушившейся на регион в конце дня 14 февраля.

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