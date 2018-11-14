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На трассах Ростовской области снова введено ограничение движения из-за метели

На трассах Ростовской области снова введено ограничение движения из-за метели
Фото: Lavnes.ru
В Ростовской области на нескольких трассах введено ограничение движения пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области 15 ноября.

С 16:30 закрыты для проезда трассы: Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский, Головное - Южный - Большая Мартыновка, Пролетарск - Сухой - Большая Орловка, Ростов - Волгодонск с 0-го по 200-й километр.
- Управление ГИБДД Ростовской области рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте, - добавили в донском главке. -
Просьба к водителям: не совершать опасных и резких маневров, а также соблюдать скоростной режим.

Добавим, что на выходных в Ростовской области ожидаются снег и мокрый снег, а также усиление ветра.

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