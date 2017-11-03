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На трассах Ростовской области из-за тумана ограничено движение транспорта

На трассах Ростовской области из-за тумана ограничено движение транспорта
На трассах Ростовской области из-за неблагоприятных метеорологических условий ограничено движение транспорта.

По информации донского управления ГИБДД, из-за тумана на трассе Ростов - Волгодонск видимость составляет менее 50 метров. В связи с этим с 15-го по 20-й, с 50-го по 65-й и с 80-го по 105-й километры введено ограничение движения для общественного транспорта.

Ранее движение ограничили на новой автодороге Ростов – Азов с 0-го по 19-й километр и на трассе Азов – Староминская с 8-го по 75-й километр. Здесь видимость составляет менее 30 метров.

В ГИБДД просят водителей быть внимательнее, выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и увеличивать боковой интервал и дистанцию.

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