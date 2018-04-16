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На стройплощадке в Ростове нашли шесть снарядов

На стройплощадке в Ростове нашли шесть снарядов

В Октябрьском районе Ростова на стройплощадке нашли шесть снарядов времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасы обнаружили 17 апреля около часа дня на улице Нансена при рытье котлована для строительства многоэтажного дома.
- На глубине 3,5 метра было обнаружено шесть артиллерийских снарядов калибра 45 мм, - сообщили в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. - В настоящее время данные боеприпасы находятся под охраной работников объекта и сотрудников полиции.

В тот же день около 17 часов в Белокалитвинском районе обезвредили пять снарядов диаметром 100 мм, обнаруженных ранее в районе хутора Чапаев, и один снаряд, найденный в хуторе Мечетном, диаметром 45 мм.

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