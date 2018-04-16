На стройплощадке в Ростове нашли шесть снарядов





В Октябрьском районе Ростова на стройплощадке нашли шесть снарядов времён Великой Отечественной войны.



Боеприпасы обнаружили 17 апреля около часа дня на улице Нансена при рытье котлована для строительства многоэтажного дома.

- На глубине 3,5 метра было обнаружено шесть артиллерийских снарядов калибра 45 мм, - сообщили в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. - В настоящее время данные боеприпасы находятся под охраной работников объекта и сотрудников полиции.



В тот же день около 17 часов в Белокалитвинском районе обезвредили пять снарядов диаметром 100 мм, обнаруженных ранее в районе хутора Чапаев, и один снаряд, найденный в хуторе Мечетном, диаметром 45 мм.