Авторизация

Регистрация


  • USD 65.76
  • EUR 77.38
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На строительство музея «Россия — моя история» в Ростове потратят ещё 15 млн рублей

На строительство музея «Россия — моя история» в Ростове потратят ещё 15 млн рублей

Строительство музея «Россия — моя история» в Ростове подорожало ещё на 15 млн рублей. Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Ростовской городской Думы Сергей Смирнов.

«Музей вот-вот откроется. Но в смету исполнитель работ не уместился. В ходе строительства музея проект был скорректирован в сторону увеличения сметы», - отметил Смирнов.

Ранее сообщалось, что работы подорожали на 38 млн рублей. На покрытие дефицита было направлено 8 млн рублей. Еще в 30 млн обошлась экспозиция музея. Изначально на строительство выставочного комплекса выделили 750 млн рублей. Средства направлялись из городского и областного бюджетов.

Напомним, музей должен был открыться 1 сентября. Однако в назначенную дату выставочный комплекс двери свои не открыл. Сроки перенесли на середину октября текущего года.

Добавим, что музеи «Россия — моя история» открываются по всей стране. Первый такой исторический парк был открыт в 2015 году в Москве на ВДНХ. Всего в России планируется построить 25 таких интерактивных комплексов. Музей планируется использовать, согласно разработкам Министерства образования РФ, преподавателями школ во внеклассной работе и на уроках истории. Музей в Ростове должен стать аналогом комплекса в Москве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.