На строительство музея «Россия — моя история» в Ростове потратят ещё 15 млн рублей





Строительство музея «Россия — моя история» в Ростове подорожало ещё на 15 млн рублей. Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Ростовской городской Думы Сергей Смирнов.



«Музей вот-вот откроется. Но в смету исполнитель работ не уместился. В ходе строительства музея проект был скорректирован в сторону увеличения сметы», - отметил Смирнов.



Ранее сообщалось, что работы подорожали на 38 млн рублей. На покрытие дефицита было направлено 8 млн рублей. Еще в 30 млн обошлась экспозиция музея. Изначально на строительство выставочного комплекса выделили 750 млн рублей. Средства направлялись из городского и областного бюджетов.



Напомним, музей должен был открыться 1 сентября. Однако в назначенную дату выставочный комплекс двери свои не открыл. Сроки перенесли на середину октября текущего года.



Добавим, что музеи «Россия — моя история» открываются по всей стране. Первый такой исторический парк был открыт в 2015 году в Москве на ВДНХ. Всего в России планируется построить 25 таких интерактивных комплексов. Музей планируется использовать, согласно разработкам Министерства образования РФ, преподавателями школ во внеклассной работе и на уроках истории. Музей в Ростове должен стать аналогом комплекса в Москве.