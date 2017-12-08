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На Стачках в Ростове сломали арт-объект «Глобус»

На Стачках в Ростове сломали арт-объект «Глобус»
На Стачках в Ростове сломали арт-объект «Глобус». Утром 9 ноября удивленные прохожие обнаружили, что полюбившийся памятник сломан и лежит посреди улицы.

Возмущенный ростовчанин написал в социальной сети об этом событии, отметив, что все произошло вполне законно. По его мнению, это «удобное место» освободили для постройки ларька или установки елки.

- Его сломали и увезли, а потом вернули обратно, сломанный, положили рядом и уехали, - рассказал местный житель.

Стоит отметить, что спустя сутки «глобус» продолжает лежать на том же месте, но уже замотанный в целлофан и огороженный деревянной конструкцией. Возможно, это значит, что полюбившийся памятник вернут на его первоначальное место.

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