На Стачках в Ростове сломали арт-объект «Глобус»



На Стачках в Ростове сломали арт-объект «Глобус». Утром 9 ноября удивленные прохожие обнаружили, что полюбившийся памятник сломан и лежит посреди улицы.



Возмущенный ростовчанин написал в социальной сети об этом событии, отметив, что все произошло вполне законно. По его мнению, это «удобное место» освободили для постройки ларька или установки елки.



- Его сломали и увезли, а потом вернули обратно, сломанный, положили рядом и уехали, - рассказал местный житель.



Стоит отметить, что спустя сутки «глобус» продолжает лежать на том же месте, но уже замотанный в целлофан и огороженный деревянной конструкцией. Возможно, это значит, что полюбившийся памятник вернут на его первоначальное место.