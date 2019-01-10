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На содержание Ворошиловского моста за три месяца потратят более 9 млн рублей

На содержание Ворошиловского моста за три месяца потратят более 9 млн рублей

Содержание и благоустройство Ворошиловского моста в течение трёх месяцев обойдётся бюджету Ростовской области в 9,2 млн рублей.

Согласно информации сайта госзакупок, максимальная цена контракта составляла 14,3 млн рублей. Однако в аукционе победил предприниматель, согласившийся выполнить услуги за меньшую сумму.

В обязанности подрядчика входит уборка моста и лестниц, вывоз мусора, обслуживание лифтов и сетей наружного освещения.

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