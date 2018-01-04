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На содержание ростовских кладбищ выделят около 25 млн рублей

На содержание ростовских кладбищ выделят около 25 млн рублей

На содержание ростовских кладбищ выделят около 25 млн рублей. Служба городских кладбищ разместила информацию о контракте на сайте госзакупок. Сумма соглашения составляет 24 миллиона 604 тысячи рублей. Расходы оплатят из казны города.

Согласно опубликованным документам в течение года исполнитель обязан следить за порядком на восьми кладбищах: Ливенцовском, Пролетарском, Александровском, Еврейско-Татарском, Нижне- и Верхне-Гниловских, Северном и Братском. Рабочие будут ухаживать за местами захоронения, вручную расчищать площади от кустарника и мелколесья, подметать дорожки, вывозить мусор, а в зимний период убирать снег и посыпать дороги песком.

Заявку на участие в аукционе можно подавать до 26 января. Тендер разыграют 29 января.

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