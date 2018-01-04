На содержание ростовских кладбищ выделят около 25 млн рублей





На содержание ростовских кладбищ выделят около 25 млн рублей. Служба городских кладбищ разместила информацию о контракте на сайте госзакупок. Сумма соглашения составляет 24 миллиона 604 тысячи рублей. Расходы оплатят из казны города.



Согласно опубликованным документам в течение года исполнитель обязан следить за порядком на восьми кладбищах: Ливенцовском, Пролетарском, Александровском, Еврейско-Татарском, Нижне- и Верхне-Гниловских, Северном и Братском. Рабочие будут ухаживать за местами захоронения, вручную расчищать площади от кустарника и мелколесья, подметать дорожки, вывозить мусор, а в зимний период убирать снег и посыпать дороги песком.



Заявку на участие в аукционе можно подавать до 26 января. Тендер разыграют 29 января.