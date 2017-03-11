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На содержание фонтана на Театральной площади Ростова выделили более двух млн. руб.

На содержание фонтана на Театральной площади Ростова выделили более двух млн. руб.

На содержание фонтана на Театральной площади Ростова выделили более двух млн. руб. Подрядчика ищет через сайт госзакупок Управление благоустройства и лесного хозяйства.

С 1 мая по 30 сентября подрядчик должен будет следить за благоустройством городской достопримечательности. Необходимо будет два раза в день чистить дно и чаши от мусора, очищать воду, канализацию, фильтры, проводить ревизии силовой части шкафа фонтана, снимать показания электросчетчика и водомера.

Подать заявку на участие в розыгрыше можно до 20 марта. Победителя назовут 23 марта.

Отметим, что фонтан на Театральной площади появился в 1936 году. Автором был был скульптор Евгений Вучетич. Фонтан был разрушен во время Великой Отечественной войны и полностью восстановлен в 1950 году.

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