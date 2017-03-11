На содержание фонтана на Театральной площади Ростова выделили более двух млн. руб.





На содержание фонтана на Театральной площади Ростова выделили более двух млн. руб. Подрядчика ищет через сайт госзакупок Управление благоустройства и лесного хозяйства.



С 1 мая по 30 сентября подрядчик должен будет следить за благоустройством городской достопримечательности. Необходимо будет два раза в день чистить дно и чаши от мусора, очищать воду, канализацию, фильтры, проводить ревизии силовой части шкафа фонтана, снимать показания электросчетчика и водомера.



Подать заявку на участие в розыгрыше можно до 20 марта. Победителя назовут 23 марта.



Отметим, что фонтан на Театральной площади появился в 1936 году. Автором был был скульптор Евгений Вучетич. Фонтан был разрушен во время Великой Отечественной войны и полностью восстановлен в 1950 году.