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На шоу «Смак» с Иваном Ургантом ростовчанин Баста приготовил свой вариант «Оливье»

На шоу «Смак» с Иваном Ургантом ростовчанин Баста приготовил свой вариант «Оливье»
Василий Вакуленко стал героем очередной программы «Смак» на Первом канале. В выпуске от 24 марта он приготовил аналог салата «Оливье», назвав его «Василье». Рецептом этого блюда с ним поделилась его бабушка Галя. Во время готовки репер рассказал о творческих планах и кумирах в музыке.

Салат «Василье» отличается от классического французского сала «Оливье» тем, что в составе блюда нет картошки. Вместе нее в салат вошел тертый российский сыр.

Репер признался, что «Василье» он готовит для семьи на Новый год. При этом, Баста сказал, что сам редко стоит у плиты, потому что жена артиста прекрасно готовит.

В ходе беседы во время готовки, Василий рассказал, что очень любит рок. Особенно ему нравится творчество Юрия Шевчука и Виктора Цоя.

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