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На Северном в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка

На Северном в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка
Фото: Magadanmedia.ru
В Ростове в ближайшие выходные пройдёт очередная продовольственная ярмарка. На этот раз торговля развернётся в Северном микрорайоне на улице Обсерваторной,13.

На ярмарке ростовчане смогут приобрети сельхозтовары донских аграриев. Свою продукцию представят крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов области. Это фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мёд.

Организаторы обещают, что цены будут снижены на 10-15% по сравнению с рыночными.

Торговля развернётся на парковке перед входом в гипермаркет и продлится с 8 утра до 15 часов.

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