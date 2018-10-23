На Северном в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка
Фото: Magadanmedia.ru
В Ростове в ближайшие выходные пройдёт очередная продовольственная ярмарка. На этот раз торговля развернётся в Северном микрорайоне на улице Обсерваторной,13.
На ярмарке ростовчане смогут приобрети сельхозтовары донских аграриев. Свою продукцию представят крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов области. Это фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мёд.
Организаторы обещают, что цены будут снижены на 10-15% по сравнению с рыночными.
Торговля развернётся на парковке перед входом в гипермаркет и продлится с 8 утра до 15 часов.