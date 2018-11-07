На Северном и Западном в Ростове на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки



В Ростове в ближайшие выходные сельскохозяйственные ярмарки пройдут сразу в двух районах.



В субботу, 10 ноября, уличные торги развернутся в СЖМ на улице Обсерваторной, 13 и на Западном на улице Доватора, в районе дома № 257.



На ярмарках будут представлены в широком ассортименте овощи, фрукты, живая рыба, мясные и рыбные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, мёд, саженцы плодовых деревьев и другой посадочный материал от донских производителей.



Торговля будет проходить в формате фестиваля.