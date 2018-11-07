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На Северном и Западном в Ростове на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На Северном и Западном в Ростове на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Ростове в ближайшие выходные сельскохозяйственные ярмарки пройдут сразу в двух районах.

В субботу, 10 ноября, уличные торги развернутся в СЖМ на улице Обсерваторной, 13 и на Западном на улице Доватора, в районе дома № 257.

На ярмарках будут представлены в широком ассортименте овощи, фрукты, живая рыба, мясные и рыбные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, мёд, саженцы плодовых деревьев и другой посадочный материал от донских производителей.

Торговля будет проходить в формате фестиваля.

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