На рынке «Темерник» в Ростове снесут 87 ларьков



В Ростове на рынке «Темерник» снесут 87 ларьков. По информации городской администрации, объекты торговли были возведены с нарушениями.



Самовольно установленные киоски располагаются на улице Лелюшенко.

- Лица, установившие данные нестационарные объекты, не были установлены, - сообщили в мэрии, - на основании чего было принято решение об освобождении земельного участка от самовольно установленных временных строений.



Работы по демонтажу данных объектов ориентировочно начнутся с 15 января.