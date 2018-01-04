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На рынке «Темерник» в Ростове снесут 87 ларьков

На рынке «Темерник» в Ростове снесут 87 ларьков
В Ростове на рынке «Темерник» снесут 87 ларьков. По информации городской администрации, объекты торговли были возведены с нарушениями.

Самовольно установленные киоски располагаются на улице Лелюшенко.
- Лица, установившие данные нестационарные объекты, не были установлены, - сообщили в мэрии, - на основании чего было принято решение об освобождении земельного участка от самовольно установленных временных строений.

Работы по демонтажу данных объектов ориентировочно начнутся с 15 января.

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