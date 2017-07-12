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На Ростовскую область надвигаются сильный дождь с грозой и градом

На Ростовскую область надвигаются сильный дождь с грозой и градом

В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Порывы будут достигать 20-23 м/с.

По данным Ростовского Гидрометцентра, непогода придёт на Дон в ближайшие 1-3 часа. Осадки и сильный ветер прогнозируются до конца суток 14 июля и в течение дня 15 июля.

Донское управление МЧС рекомендует жителям области не оставлять машины рядом с рекламными щитами и под деревьями, а также по возможности не выходить из дома.

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