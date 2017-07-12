На Ростовскую область надвигаются сильный дождь с грозой и градом





В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Порывы будут достигать 20-23 м/с.



По данным Ростовского Гидрометцентра, непогода придёт на Дон в ближайшие 1-3 часа. Осадки и сильный ветер прогнозируются до конца суток 14 июля и в течение дня 15 июля.



Донское управление МЧС рекомендует жителям области не оставлять машины рядом с рекламными щитами и под деревьями, а также по возможности не выходить из дома.