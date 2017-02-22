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На Ростов надвигается сильный ветер и дожди

На Ростов надвигается сильный ветер и дожди

С 23 по 25 февраля в Ростове будут идти дожди и дуть сильный ветер. 23 февраля ветер в донской столице будет достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью будет около 2 градусов тепла, днем – до 7 градусов тепла.
- Из-за дождей и ветра возможны подтопления низин, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, падения деревьев и конструкций, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Ростова-на-Дону. - Всем жителям города следует отключать электроприборы при скачках напряжения, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями. Больным и пожилым людям не нужно выходить на улицу без необходимость.

Несмотря на ветер и дожди, в южной столице будет тепло. 24 и 25 февраля температура воздуха днем составит от 9 до 12 градусов тепла. Но в воскресенье похолодает – днем будет до 4 градусов тепла, а ночью ожидается небольшой мороз.

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