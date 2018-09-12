На Ростовскую область надвигается шторм



На Ростовскую область надвигается шторм. С 15 по 17 сентября на территории донского региона ожидаются ливень и шквалистый ветер.



По данным ГУ МЧС по Ростовской области, непогода будет держаться все выходные. Прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.



Жителей Ростовской области просят быть внимательными на дороге, не превышать скоростной режим, а также ограничить время пребывания на улице, особенно возле деревьев и под слабозакрепленными конструкциями.