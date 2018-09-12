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На Ростовскую область надвигается шторм

На Ростовскую область надвигается шторм
На Ростовскую область надвигается шторм. С 15 по 17 сентября на территории донского региона ожидаются ливень и шквалистый ветер.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, непогода будет держаться все выходные. Прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

Жителей Ростовской области просят быть внимательными на дороге, не превышать скоростной режим, а также ограничить время пребывания на улице, особенно возле деревьев и под слабозакрепленными конструкциями.

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