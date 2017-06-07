На Ростовскую область надвигается шторм

В ближайшие часы на Дону ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.



На Ростовскую область надвигается шторм. По информации Ростовского Гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов местами по области, в том числе в Ростове-на-Дону и Таганрогском заливе, ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.



Неблагоприятная погода будет сохраняться вплоть до 11 июня. Донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение.



Температура воздуха по области днём ...+24...+29 градусов, по югу и востоку - до +33.