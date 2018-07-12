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На ростовской школе установили мемориальную доску в память о погибшем на Северном Кавказе офицере

На ростовской школе установили мемориальную доску в память о погибшем на Северном Кавказе офицере
В Ростове увековечили память Михаила Богданова – офицера, погибшего на Северном Кавказе.

Михаил Богданов родился в Ростове. Проходил службу в одной из воинских частей Приволжского округа внутренних войск МВД России и жил с семьей в Уфе. 18 лет назад при выполнении служебно-боевых задач по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований в Чечне, он погиб и был захоронен в Уфе.
- С инициативой увековечить память погибшего боевого товарища выступил командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Герой России генерал-лейтенант Олег Козлов, который откликнулся на просьбу матери офицера, - рассказали в Росгвардии.

На ростовской школе установили мемориальную доску в память о погибшем на Северном Кавказе офицере

Нина Александровна, мать Михаила Богданова, по-прежнему живет в Ростове. Она приняла участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски на здании школы № 78 на улице Красноармейской. Нина Александровна поблагодарила военнослужащих Росгвардии, сотрудников администрации Ленинского района и коллектив школы за сохранение памяти о её сыне.

Участники церемонии почтили память погибшего офицера минутой молчания и возложили цветы.

Подполковник Михаил Богданов погиб 3 июля 2000 года во время спецоперации по ликвидации вооруженных преступников в Чечне.

На ростовской школе установили мемориальную доску в память о погибшем на Северном Кавказе офицере

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