На ростовской набережной во время ЧМ-2018 дважды в день будут проходить концерты





В Ростове на городской набережной во время ЧМ-2018 дважды в день будут проходить концерты.



Мероприятия запланированы с 13 июня по 16 июля. В настоящее время управление культуры Ростова ищет подрядчика, который обеспечит техническое оснащение и разработает культурную программу. Последняя должна включать в себя выступление творческих коллективов и солистов, приглашенных звезд, цирковой студии, кавер-групп, а также фольклорные номера. Развлекать публику также будут ростовые куклы, аниматоры и пневмокуклы.



На организацию концертов с 13 июня по 16 июля из городского бюджета выделили 10,1 млн рублей. Мероприятия будут проходить в первой и во второй половине дня. Заказчик может скорректировать время концертов.



На время мундиаля в разные дни концертные площадки будут работать на городской набережной, у гостиницы «Якорь» и на улице Береговой в створе переулка Газетного около памятника М. Горькому.