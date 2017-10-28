В Ростовской области на границе задержали гражданина Украины с пусковым ракетным механизмом



В Ростовской области на границе задержали гражданина Украины с пусковым ракетным механизмом. «Джили» с незадекларированным грузом остановили на посту Таганрогской таможни.



Как рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления, во время досмотра авто в багажнике находилось пусковое устройство для ракет. по словам его хозяина прибор является муляжом и не работает. 39-летний гражданин Украины планировал его ввезти в Ростов и продать. Экспертиза показал, что устройство – настоящее.



- В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, взрывчатых, радиоактивных веществ…», - сообщили в ведомстве.