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На ростовских дорогах ожидается гололёд

На ростовских дорогах ожидается гололёд
Водителей предупреждают о гололёде на дорогах. В ночь на пятницу, 21 декабря, тротуары и проезжая часть покрылись тонким слоем льда.

Асфальт стал настолько скользким, что людям тяжело по нему передвигаться. В связи с этим автомобилистов просят быть очень аккуратными. Следует соблюдать дистанцию и выходить из дома заранее, чтобы ехать не спеша.

Пешеходы должны переходить дорогу внимательно, и только убедившись, что автомобили полностью остановились. На сумки и одежду надо надеть светоотражающие элементы.

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