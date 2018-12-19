На ростовских дорогах ожидается гололёд



Водителей предупреждают о гололёде на дорогах. В ночь на пятницу, 21 декабря, тротуары и проезжая часть покрылись тонким слоем льда.



Асфальт стал настолько скользким, что людям тяжело по нему передвигаться. В связи с этим автомобилистов просят быть очень аккуратными. Следует соблюдать дистанцию и выходить из дома заранее, чтобы ехать не спеша.



Пешеходы должны переходить дорогу внимательно, и только убедившись, что автомобили полностью остановились. На сумки и одежду надо надеть светоотражающие элементы.