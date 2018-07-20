На реставрацию таганрожского музея потратят почти 75 миллионов рублей



На сайте госзакупок появился конкурс на реставрацию историко-краеведческого музея «Дворец Н.А.Алфераки» на улице Фрунзе. на ремонт здания из федерального бюджета выделят 74 176 695 рублей.



В обязанностях подрядной компании будет входить реставрации крыши, окна и двери музея. Кроме того, исполнитель должен отреставрировать штукатурную отделку, архитектурно-лепной декор, а также наладить систему электрообеспечения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Согласно контракту, работа должна быть завершена до 16 ноября 2018 года.



Все необходимые для ремонта материалы подрядчик должен предоставить сам, а оборудование должно иметь технический паспорт и сертификат качества.



Напомним, здание было построено в 1848 году и имеет статус памятника федерального значения. Спроектировал здание профессор Петербургской академии художеств, архитектор Андрей Штакеншнейдер. Позднее Антон Чехов посодействовал созданию музея и поддерживал его своими коллекциями.



Сегодня в музее хранится около 80 тысяч археологических экспонатов. Коллекция формировалась преимущественно находками памятников культуры каменного века на территории Северо-Восточного Приазовья. Также часть материалов таганрогский музей получил в 1903 году в дар от Императорской Археологической комиссии.