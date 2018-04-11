На реставрацию памятника «Мать и солдат» в Ростовской области выделили почти 9 млн рублей



Реставрация памятника «Мать и солдат» в Ростовской области обойдется почти в 9 миллионов рублей. Заявка на ремонт мемориала появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 8 836 000 рублей.



Так, согласно техническому заданию администрация Куйбышевского сельского поселения ищет подрядчика, который выполнит все работы, а именно: демонтирует старую штукатурку, обезжирит и покроет поверхность грунтовкой, положит гранитные плиты и покрасит мемориал.



Указано, что работы победитель аукциона должен выполнить до 20 декабря. При этом разрешается закончить ремонт мемориала досрочно.