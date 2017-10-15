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На реставрацию фасадов театра им. Горького в Ростове потратят 25 млн руб.

На реставрацию фасадов театра им. Горького в Ростове потратят 25 млн руб.

На реставрацию фасадов Ростовского театра драмы имени Максима Горького потратят 25 миллионов рублей.

В рамках работ будет выполнена штукатурная отделка, архитектурно-лепной декор, ремонт металлических конструкций, оконных и дверных приборов фасадов. Также планируется реставрация внутренних декоративно-художественных покрасок и воссоздание архитектурно-лепного декора. Все работы должны завершиться в 2018 году.

В настоящее время Дирекция по строительству реконструкции и реставрации ищет подрядчика, который выполнит работы. Реставрация финансируется из федерального бюджета.

Добавим, ранее на разработку проекта по усилению фундамента здания драматического театра выделяли 5,8 млн руб.

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