На реставрацию фасадов театра им. Горького в Ростове потратят 25 млн руб.





На реставрацию фасадов Ростовского театра драмы имени Максима Горького потратят 25 миллионов рублей.



В рамках работ будет выполнена штукатурная отделка, архитектурно-лепной декор, ремонт металлических конструкций, оконных и дверных приборов фасадов. Также планируется реставрация внутренних декоративно-художественных покрасок и воссоздание архитектурно-лепного декора. Все работы должны завершиться в 2018 году.



В настоящее время Дирекция по строительству реконструкции и реставрации ищет подрядчика, который выполнит работы. Реставрация финансируется из федерального бюджета.



Добавим, ранее на разработку проекта по усилению фундамента здания драматического театра выделяли 5,8 млн руб.