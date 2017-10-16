На ремонт подземного перехода в створе Ворошиловского проспекта в Ростове потратят 8 млн руб.





На ремонт подземного пешеходного перехода в створе проспекта Ворошиловского потратят 8 млн руб. Сейчас Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры Ростова через сайт госзакупок ищет подрядчика для реконструкции перехода, расположенного на улице Нижнебульварной, перед Ворошиловским мостом.



Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет отремонтировать переход, установить новые перила и поручни, освещение с датчиками движения.



Подрядчик должен выполнить все работы в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. Победитель аукциона определиться 7 ноября.



Ремонт подземного перехода финансируется из городского бюджета.