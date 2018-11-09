На региональных трассах в Ростовской области закрыли движение



В Ростовской области из-за метели и гололёда ограничили движение на нескольких региональных трассах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области утром 14 ноября.



Так, для транспорта закрыты дороги Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский, Головное - Красноармейский - Большая Мартыновка, со 190-го по 240-й километр трассы Котельниково - Песчанокопское и по автодороге Ростов - Волгодонск с 0-го по 200-й километр.



При этом на одном из участков М-4 «Дон» уже сняли ограничение. Для автомобилей открыли дорогу на развязке в районе Новочеркасска от 1 038-го до 1 119-го километра — границы Ростовской области и Краснодарского края.