Авторизация

Регистрация


  • USD 67.18
  • EUR 77.35
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На разработку схемы движения Ростова потратят 40 миллионов

На разработку схемы движения Ростова потратят 40 миллионов
Министерство транспорта Ростовской области потратит 39 миллионов 933 тысячи рублей на новую схему движения транспорта. План будет рассчитан до 2035 года. Соответствующий контракт появился на портале госзакупок.

По данным заявки, исполнитель должен будет предоставить научно-исследовательскую работу. В труде необходимо затронуть несколько задач. Во-первых, комплексно оценить современное состояние транспортной системы и перспективы ее развития. Однако главным пунктом станет разработка мультимодальной схемы движения.

Заявки на реализацию контракта принимаются до 10 сентября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.