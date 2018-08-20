На разработку схемы движения Ростова потратят 40 миллионов



Министерство транспорта Ростовской области потратит 39 миллионов 933 тысячи рублей на новую схему движения транспорта. План будет рассчитан до 2035 года. Соответствующий контракт появился на портале госзакупок.



По данным заявки, исполнитель должен будет предоставить научно-исследовательскую работу. В труде необходимо затронуть несколько задач. Во-первых, комплексно оценить современное состояние транспортной системы и перспективы ее развития. Однако главным пунктом станет разработка мультимодальной схемы движения.



Заявки на реализацию контракта принимаются до 10 сентября.