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На проведение фестиваля «Бридж оф Артс - 2017» на Дону потратят более 67 млн руб.

На проведение фестиваля «Бридж оф Артс - 2017» на Дону потратят более 67 млн руб.

На проведение кинофестиваля «Бридж оф Артс - 2017» на Дону потратят более 67 млн руб.

Согласно документации, опубликованной на сайте регионального правительства, 10 млн 790 тыс. руб. будет выделено из регионального бюджета и 56 млн 637 руб. из внебюджетных источников. Почти 18 млн руб. из общей суммы планируют направить на информационную компанию.

В этом году в рамках кинофестиваля в Ростове пройдет деловой форум, торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля, межрегиональный конкурс документального кино «Россия вдохновляет», выездное тематическое мероприятие «ГастроБайки» в Азове.

Кинофестиваль «Бридж оф Артс - 2017» пройдёт в Ростовской области с 23 по 27 августа. Напомним, фестиваль пройдёт на Дону в третий раз.

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