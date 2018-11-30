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На протяжении недели в Ростове прогнозируется снег с дождём

На протяжении недели в Ростове прогнозируется снег с дождём
Фото: Novostipmr.com

В Ростове на протяжении наступившей недели прогнозируются дожди со снегом. При этом понедельник станет единственным днём, когда температура опустится ниже нуля. Все последующие дни пройдут со знаком «плюс». Только по ночам столбики термометра будут показывать -1…-2 градуса.

Во вторник, 4 декабря, в донской столице – 0, в среду - +1 градус. К концу недели температура поднимется ещё на пару градусов.

На данный момент осадки прогнозируются каждый день, в том числе на выходных.

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