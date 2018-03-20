На проспекте Стачки в Ростове образовалась огромная пробка из-за аварии





В Ростове на проспекте Стачки утром в четверг, 22 марта, образовалась огромная пробка. Затор спровоцировала небольшая авария, которая произошла в районе моста. «Хонда» столкнулась с автомобилем «Вортекс». Машины получили незначительные механические повреждения, однако транспортные средства заняли одну полосу для движения, что и стало причиной пробки.



Автомобилисты вынуждены стоять от улицы Международной. Затор тянется вплоть до площади Пятого Донского корпуса. Скорость движения в пробке составляет 3 километра в час.



Затор образовался и на параллельной проспекту Стачки улице Портовой. Здесь пробка начинается от переулка Нестерова.

Небольшие заторы образовались также на улице Красноармейской, между переулками Халтуринским и Соборным и на проспекте Ворошиловском, где из-за ремонта для движения открыто только две полосы.



По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в центре Ростова в настоящий момент составляет 6 баллов.



