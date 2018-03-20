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На проспекте Стачки в Ростове образовалась огромная пробка из-за аварии

На проспекте Стачки в Ростове образовалась огромная пробка из-за аварии

В Ростове на проспекте Стачки утром в четверг, 22 марта, образовалась огромная пробка. Затор спровоцировала небольшая авария, которая произошла в районе моста. «Хонда» столкнулась с автомобилем «Вортекс». Машины получили незначительные механические повреждения, однако транспортные средства заняли одну полосу для движения, что и стало причиной пробки.

Автомобилисты вынуждены стоять от улицы Международной. Затор тянется вплоть до площади Пятого Донского корпуса. Скорость движения в пробке составляет 3 километра в час.

Затор образовался и на параллельной проспекту Стачки улице Портовой. Здесь пробка начинается от переулка Нестерова.
Небольшие заторы образовались также на улице Красноармейской, между переулками Халтуринским и Соборным и на проспекте Ворошиловском, где из-за ремонта для движения открыто только две полосы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в центре Ростова в настоящий момент составляет 6 баллов.

На проспекте Стачки в Ростове образовалась огромная пробка из-за аварии

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