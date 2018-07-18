На проспекте Буденновском в Ростове из-за геолого-изыскательских работ ограничат движение



Фото: Photosight.ru



В Ростове на проспекте Будённовском частично закроют движение. Ограничение вводится из-за геолого-изыскательских работ.

- Движение будет ограниченно поэтапно на отдельных участках, но не более одной полосы на участке от улицы Береговой до Текучева, - сообщили в администрации Ростова.



Исследования, в ходе которых специалисты возьмут пробы грунта и грунтовой воды, определят влияние проектируемых зданий на геологическую ситуацию, продлятся с 9 августа по 20 сентября.