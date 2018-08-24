На проспект Шолохова в Ростове вернули композицию коней





В Ростове знаменитые донские скакуны вернулись на проспект Шолохова после реставрации. Скульптурная композиция, состоящая из пасущейся на лугу кобылы с жеребенком и двух резвящихся донских коней, установлена на своём старом месте - перед зданием бывшего ростовского аэропорта.



Фигуры лошадей увезли на первую в их жизни реставрацию в 20-х числах июля.

- В ходе ремонта были удалены поврежденные коррозией фрагменты, отреставрированы поверхности и восстановлены отсутствующие элементы в идентичном материале, - рассказали в администрации города, - выполнена огрунтовка и окраска скульптурной композиции специальными составами.



По плану работы должны были завершиться 10 сентября, однако подрядчик выполнил ремонт раньше намеченного срока.



