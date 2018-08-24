Авторизация

Регистрация


  • USD 67.39
  • EUR 78.76
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На проспект Шолохова в Ростове вернули композицию коней

На проспект Шолохова в Ростове вернули композицию коней

В Ростове знаменитые донские скакуны вернулись на проспект Шолохова после реставрации. Скульптурная композиция, состоящая из пасущейся на лугу кобылы с жеребенком и двух резвящихся донских коней, установлена на своём старом месте - перед зданием бывшего ростовского аэропорта.

Фигуры лошадей увезли на первую в их жизни реставрацию в 20-х числах июля.
- В ходе ремонта были удалены поврежденные коррозией фрагменты, отреставрированы поверхности и восстановлены отсутствующие элементы в идентичном материале, - рассказали в администрации города, - выполнена огрунтовка и окраска скульптурной композиции специальными составами.

По плану работы должны были завершиться 10 сентября, однако подрядчик выполнил ремонт раньше намеченного срока.

На проспект Шолохова в Ростове вернули композицию коней

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.