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На проект по благоустройству сквера «Памяти воинам-афганцам» на Дону потратят более 2 млн

На проект по благоустройству сквера «Памяти воинам-афганцам» на Дону потратят более 2 млн
На проект по благоустройству сквера «Памяти воинам-афганцам» на Дону потратят 2 247 003 рубля. Средства будут выделены администрацией Белокалитвинского района из местного бюджета. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнителю, согласно документации, необходимо предоставить проект по благоустройству сквера в Белой Калитве, расположенного на улице Энтузиастов. Площадь территории составляет около 7 тысяч квадратных метров. Исполнитель обязан разработать проект, содержащий отчет по обследованию объекта, пояснительную записку, схему планировочной организации земельного участка и систем электроснабжения и водоснабжения, проект по организации строительства и смету на строительство. Кроме того, нужно спроектировать малые архитектурные формы: скамейки, указатели, фонари, велостоянки, тротуарные решетки, цветочницы и беседки.

Подать заявку на участие в тендере можно до 17 декабря. На следующий день будет определен победитель конкурса.

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