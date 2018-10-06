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На приусадебном участке в Ростовской области нашли братскую могилу

На приусадебном участке в Ростовской области нашли братскую могилу
В Куйбышевском районе Ростовской области поисковики отряда «Миус-фронт» обнаружили братское захоронение.

Могилу бойцов Красной армии обнаружили в селе Ясиновское, территория которого входила в сектор прорыва Миус-фронта. На давно утраченное захоронение, расположенное ныне на приусадебном участке, командиру Куйбышевского отряда Андрею Косцову указали местные жители.
- Уже сегодня захоронение начали изучать куйбышевские поисковики из православного казачьего отряда под руководством Марины Шевченко, - рассказали в поисковом объединении «Миус-фронт». - Мы предполагаем, что в этом захоронении находятся от 60 до 70 защитников Отечества, имена которых могут стать известны благодаря учётным спискам.

Добавим, что несколько лет назад поисковики уже находили недалеко от этого места братское захоронение. Тогда были обнаружены 86 солдат и офицеров, погибших на Миус-фронте в августе 1943 года.

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