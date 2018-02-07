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На пригородном железнодорожном вокзале начал работать досмотровый павильон

На пригородном железнодорожном вокзале начал работать досмотровый павильон
На пригородном железнодорожном вокзале начал работать досмотровый павильон. В преддверии ЧМ-2018 была сооружена новая пропускная зона.

Всего в новом павильоне есть шесть выходов, оснащенных металлодетектором. Также есть четыре рентген-установки для досмотра багажа. Люди с ограниченными возможности смогут воспользоваться пандусами.

На вокзале Ростов-Пригородный из-за нововведений изменена навигация. Теперь попасть в здание можно только через досмотровый павильон, а покинуть его через выход, который расположен в районе кассовой зоны.

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