На пригородном железнодорожном вокзале начал работать досмотровый павильон



На пригородном железнодорожном вокзале начал работать досмотровый павильон. В преддверии ЧМ-2018 была сооружена новая пропускная зона.



Всего в новом павильоне есть шесть выходов, оснащенных металлодетектором. Также есть четыре рентген-установки для досмотра багажа. Люди с ограниченными возможности смогут воспользоваться пандусами.



На вокзале Ростов-Пригородный из-за нововведений изменена навигация. Теперь попасть в здание можно только через досмотровый павильон, а покинуть его через выход, который расположен в районе кассовой зоны.