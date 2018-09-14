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На праздновании Дня города в Красном Сулине выступит Юрий Титов

На праздновании Дня города в Красном Сулине выступит Юрий Титов
Фото: Wmj.ru
22 сентября жители Красного Сулина будут отмечать День города. В этом году исполнится 221 год со дня его основания.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. Запланированы выставки, продовольственная ярмарка, выступления местных творческих коллективов. Кульминацией торжества станет концерт участника «Фабрики звезд» Юрия Титова. Артист исполнит свои знаменитые хиты.

Мероприятия завершатся около 22 часов праздничным салютом.

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