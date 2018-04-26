На праздничных выходных в Ростове потеплеет до +30



В Ростове на первомайских выходных воздух прогреется до +30 градусов. Синоптики обещают солнечную и тёплую погоду на длинных праздничных выходных.



Так, в воскресенье, 29 апреля, в донской столице будет +23. Далее с каждым днём температура будет повышаться на 1-2 градуса. В последний выходной день в Ростове прогнозируется до +30. Ночи тоже станут теплее. Температура не будет опускаться ниже +15 градусов.



В Ростовской области, по данным Гидрометцентра, также все выходные будет тёплая и ясная погода без осадков. Температура по югу региона - до +30, в северных районах - до +27. Ночью на юге - до +13, на севере - до +10.