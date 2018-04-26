Авторизация

Регистрация


  • USD 62.73
  • EUR 75.76
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На праздничных выходных в Ростове потеплеет до +30

На праздничных выходных в Ростове потеплеет до +30
В Ростове на первомайских выходных воздух прогреется до +30 градусов. Синоптики обещают солнечную и тёплую погоду на длинных праздничных выходных.

Так, в воскресенье, 29 апреля, в донской столице будет +23. Далее с каждым днём температура будет повышаться на 1-2 градуса. В последний выходной день в Ростове прогнозируется до +30. Ночи тоже станут теплее. Температура не будет опускаться ниже +15 градусов.

В Ростовской области, по данным Гидрометцентра, также все выходные будет тёплая и ясная погода без осадков. Температура по югу региона - до +30, в северных районах - до +27. Ночью на юге - до +13, на севере - до +10.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.