На покраску моста Сиверса в Ростове выделят около 17 млн рублей
На покраску моста Сиверса в Ростове выделят около 17 млн рублей. Заявку о проведении работ Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры разместила на сайте госзакупок. Мост покроют краской за счет средств регионального и городского бюджетов.
В план работ входит очистка перехода от пыли и грязи, подготовка к окраске. Затем исполнитель должен покрасить консоли тротуаров, опорные стенки и несколько опор моста.
Подрядчик должен закончить все работы до декабря 2017 года.
Подавать заявку на участие в конкурсе организации могут до 27 октября. Тендер разыграют 30 октября.
Фото: Krestianin.ru