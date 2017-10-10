На покраску моста Сиверса в Ростове выделят около 17 млн рублей



На покраску моста Сиверса в Ростове выделят около 17 млн рублей. Заявку о проведении работ Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры разместила на сайте госзакупок. Мост покроют краской за счет средств регионального и городского бюджетов.



В план работ входит очистка перехода от пыли и грязи, подготовка к окраске. Затем исполнитель должен покрасить консоли тротуаров, опорные стенки и несколько опор моста.



Подрядчик должен закончить все работы до декабря 2017 года.



Подавать заявку на участие в конкурсе организации могут до 27 октября. Тендер разыграют 30 октября.



Фото: Krestianin.ru