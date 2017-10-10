Авторизация

Регистрация


  • USD 57.69
  • EUR 68.45
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

На покраску моста Сиверса в Ростове выделят около 17 млн рублей

На покраску моста Сиверса в Ростове выделят около 17 млн рублей
На покраску моста Сиверса в Ростове выделят около 17 млн рублей. Заявку о проведении работ Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры разместила на сайте госзакупок. Мост покроют краской за счет средств регионального и городского бюджетов.

В план работ входит очистка перехода от пыли и грязи, подготовка к окраске. Затем исполнитель должен покрасить консоли тротуаров, опорные стенки и несколько опор моста.

Подрядчик должен закончить все работы до декабря 2017 года.

Подавать заявку на участие в конкурсе организации могут до 27 октября. Тендер разыграют 30 октября.

Фото: Krestianin.ru

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.