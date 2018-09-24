На подъезде к «Ростов Арене» ограничат движение из-за концерта Басты



Фото: Moi-portal.ru

В Ростове на подъезде к «Ростов Арене» в субботу, 29 сентября, ограничат движение. В этот день на стадионе пройдёт первый в его истории концерт. На специально возведённой на футбольном поле сцене выступит Баста. Мероприятие начнётся в 19:00.



В связи с этим с 15:00 до 23:30 будет ограничено движение на дороге западного пешеходно-транспортного проезда арены и с 16:30 до 23:30 - по съезду с Южного подъезда (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной (съезд к улице Пойменной, 1).



До 23:30 будет продлена работа городских маршрутов: №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99.



Кроме того, после концерта зрителей в центр города доставят два автобуса-шаттла. Они будут отходить с западной и восточной частей стадиона. Транспорт будет работать с 21:30 до 23:30.



Автобусы будут курсировать по двум схемам. Маршрут S1 будет пролегать от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина. Остановки будут производиться на улицах Большой Садовой и Максима Горького. Интервал отправления - 1-2 минуты.



Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда стадиона в центр города до площади Октябрьской с остановками на проспекте 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова. Интервал отправления - также 1-2 минуты.