На подъезде к Платову ограничат движение грузового транспорта на полтора года



На подъезде к Платову ограничат движение грузового транспорта на полтора года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Ростовской области.



Так, на подъезде к аэропорту, а также к съезду с трассы к Платову ограничение будет действовать с 6 августа 2018 года до 15 ноября 2019 года для большегрузов. Они могут объехать по трассе М-4 «Дон» или по магистрали регионального значения «Дон» – поселок Щепкин – Ростов-на-Дону.