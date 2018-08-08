Авторизация

Регистрация


  • USD 66.29
  • EUR 76.83
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На подъезде к Платову ограничат движение грузового транспорта на полтора года

На подъезде к Платову ограничат движение грузового транспорта на полтора года
На подъезде к Платову ограничат движение грузового транспорта на полтора года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Ростовской области.

Так, на подъезде к аэропорту, а также к съезду с трассы к Платову ограничение будет действовать с 6 августа 2018 года до 15 ноября 2019 года для большегрузов. Они могут объехать по трассе М-4 «Дон» или по магистрали регионального значения «Дон» – поселок Щепкин – Ростов-на-Дону.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.