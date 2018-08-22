На площади Ленина в Ростове планируют восстановить фонтан



В Ростове на площади Ленина, на месте, где московская компания собиралась построить высотку, планируют восстановить фонтан. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев.



Это стало возможно после того, как Арбитражный суд отменил решение суда первой инстанции, обязывающее департамент архитектуры и градостроительства города выдать разрешение на строительство многоэтажки.

- Мы отстояли свое право на участок перед гостиницей «Амакс», чтобы там не было никаких небоскребов, - сообщил сити-менеджер, - в перспективе, с согласия собственника, мы планируем высадить там клумбы, установить фонтан, как это было некоторое время назад.



Добавим, что у «Московской строительной компании», планировавшей строительство на месте фонтана, еще есть время обжаловать приговор. В этом случае власти намерены продолжить бороться за территорию.