На площади Гагарина к ЧМ построят мультимедийный фонтан стоимостью 20 млн рублей





В Ростове на площади Гагарина к чемпионату мира по футболу построят мультимедийный фонтан. Работы по возведению объекта уже начались.



Финансирует строительство ДГТУ. На эти цели из бюджета вуза выделено 20 миллионов рублей. Гидросооружение будет оборудовано звуковой и световой системами. Механизм позволит проецировать изображения на струи воды.



Всего на благоустройство территории перед главным корпусом администрация вуза выделила 60 млн рублей. В рамках реконструкции планируется уложить тротуарную плитку, установить светильники, посадить ели, розы, кустарники, а также поставить новые скамейки.