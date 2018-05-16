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На площади Гагарина к ЧМ построят мультимедийный фонтан стоимостью 20 млн рублей

На площади Гагарина к ЧМ построят мультимедийный фонтан стоимостью 20 млн рублей

В Ростове на площади Гагарина к чемпионату мира по футболу построят мультимедийный фонтан. Работы по возведению объекта уже начались.

Финансирует строительство ДГТУ. На эти цели из бюджета вуза выделено 20 миллионов рублей. Гидросооружение будет оборудовано звуковой и световой системами. Механизм позволит проецировать изображения на струи воды.

Всего на благоустройство территории перед главным корпусом администрация вуза выделила 60 млн рублей. В рамках реконструкции планируется уложить тротуарную плитку, установить светильники, посадить ели, розы, кустарники, а также поставить новые скамейки.

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