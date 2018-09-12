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На перелет до Екатеринбурга и обратно ФК «Ростов» потратит более 2,5 млн

На перелет до Екатеринбурга и обратно ФК «Ростов» потратит более 2,5 млн
На перелет до Екатеринбурга и обратно ФК «Ростов» потратит более 2,5 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составит 2 600 000 рублей.

В техническом задании указано, что основной и молодежный составы «желто-синих» полетят в Екатеринбург 16 сентября и вернутся обратно в Ростов 17 сентября. Исполнитель обязан предоставить клубу воздушное судно «Сухой Супер Джет 100» с нормой провоза багажа 30 килограммов на одного человека. Кроме того, необходимо, чтобы в самолете было не более 70 кресел для пассажиров.

Отметим, 17 сентября ростовские футболисты в Екатеринбурге сыграют с местным «Уралом». Матч пройдет в рамках седьмого тура РПЛ.

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